Курс доллара на 2 апреля. Прогноз: давление на рубль может усилиться

Главный аналитик «БКС-Премьер» Антон Покатович дал прогноз на курс доллара США на 2 апреля 2020 года.



«В среду курс формируется вблизи уровня 79 рублей за доллар. При сохранении нефтяных цен на подавленных уровнях ниже 25 долларов основную поддержку рублю продолжают оказывать действия ЦБ РФ по продаже валюты на рынке в объемах свыше $200 млн в день. Ожидаем, что до конца недели курс рубля будет формироваться в диапазоне 78–80 рублей. По нашим оценкам, риски дальнейшего снижения нефтяных цен к отметке $20 и ниже остаются на повышенных уровнях. Также не исключаем, что мировые фондовые площадки в ближайшей перспективе могут демонстрировать снижение: эпидемия далека от завершения в крупнейших экономиках в лице США и ЕС. В этих условиях давление на рублёвую валюту может значительно усиливаться», — заявил Покатович.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



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