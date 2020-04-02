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Букмекеры назвали вероятность Нобелевской премии для чемпионата Беларуси по футболу

Букмекеры назвали вероятность Нобелевской премии для чемпионата Беларуси по футболу
Ставки / Прогнозы 0

Чемпионату Беларуси по футболу коронавирус не страшен! Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, матчи Высшей лиги продолжаются. В ближайшие выходные должен пройти 3-й тур чемпионата.

Букмекеры принимают ставку на то, что футбольный чемпионат получит Нобелевскую премию, специально учреждённую по такому случаю. По оценке аналитиков, вероятность этого не так уж и мала. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 3.75 (25% вероятности).

Сделать ставку на то, что Высшая лига Беларуси всё же останется без Нобелевской премии, можно с коэффициентом 1.22 (75%).

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