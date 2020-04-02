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Коронавирус сегодня, 2 апреля. Прогноз бельгийского врача на окончание эпидемии

Коронавирус сегодня, 2 апреля. Прогноз бельгийского врача на окончание эпидемии
Ставки / Прогнозы 0

Бельгийский вирусолог Марк ван Ранст дал свой прогноз на сроки завершения пандемии коронавируса.

«Эпидемия COVID-19 продлится около 10 недель. Но, возможно, это продлится дольше. И вот к этому мы должны приспособиться. Вирус будет инфицировать людей ещё в течение недель, и число летальных исходов продолжит возрастать. Говорить о прохождении пика можно будет, когда цифры заражения станут снижаться в течение нескольких дней. Но когда кривая продолжает подниматься, вы не имеете никаких оснований говорить о том, что мы достигли вершины. Вы сможете об этом узнать, только когда она останется позади», — сказал ван Ранст.

По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).

Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).

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