ФОНБЕТ разыграет 16 млн рублей фрибетами в акции «Счастливый номер» до 30 апреля

В то время как большинство соревнований отменены, а спортсмены ушли на вынужденные каникулы, жизнь продолжается и унывать некогда. Сейчас болельщикам лучше оставаться дома и соблюдать меры предосторожности. Но и дома есть чем заняться. ФОНБЕТ заботился о своих клиентах и предлагает новую акцию.



Новая акция «Счастливый номер» будет проходить до 30 апреля. Для участия нужно сделать одну или несколько ставок на общую сумму от 1500 рублей. Участвовать можно каждые 24 часа. В зачёт идут все купоны с коэффициентом от 1.80.



Каждый участник может получить фрибет в размере от 100 рублей до 50 тыс. рублей. Общий призовой фонд акции – 16 млн рублей фрибетами! Акция доступна в личном кабинете на сайте и в приложении ФОНБЕТ.



Надеемся на скорое улучшение ситуации и возвращение наших любимых лиг и чемпионатов. Берегите себя и своих близких! Вместе мы победим!