«Белшина» — «Городея»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Белшина» — «Городея» в 3-м туре Высшей лиги чемпионата Беларуси сезона-2019/2020.



Ставка: 1-й гол забьёт «Белшина» за 1.94.



«Смелые белорусы продолжают свой чемпионат, несмотря на все ограничения, которые есть в Европе и мире. Чемпионат Беларуси продолжается, стартует третий тур. В первом матче в Бобруйске «Белшина» будет принимать «Городею».



Обе команды не очень здорово начали сезон, проиграв в первых двух турах. Ну а «Городея» пока остаётся единственной командой, которая ещё ни одного мяча не забила.



Мы знаем, что у «Городеи» сейчас большие финансовые проблемы. Сахарное дело в Беларуси было достаточно громким. Там уголовные дела были заведены на владельцев сахарных заводов. А именно сахарный завод финансировал эту маленькую, но гордую команду. Есть определённые проблемы у «Городеи». Играли тайм в большинстве против «Витебска», но ничего забить не получилось. И есть закономерность: в семи матчах из последних восьми в чемпионате с участием «Городеи» хотя бы одна команда не забивала. Можно рассмотреть вариант «обе забьют — нет» за 1,74.



Видел первый матч «Белшины» против «Минска», видел и второй против «Торпедо-БелАЗ». Мне в некоторых моментах «Белшина» в атаке понравилась. Поэтому попробую рискнуть и дать прогноз, что «Белшина» откроет счёт в этом матче, как это было во встрече с «Минском». Дома тогда очень агрессивно начали, забили, выиграли первый тайм, но потом пропустили три. За 1,94 спрогнозирую, что хозяева забьют первыми. Забьёт ли в дальнейшем «Городея», покажет игра», — сказал Генич.



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«Белшина» — «Городея». Прогноз: проверим коэффициент 2.38 в матче чемпионата Беларуси «Сахарники» — единственная команда в Беларуси, которая до сих пор не забила.