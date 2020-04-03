Курс доллара на 3 апреля. Прогноз аналитика: выводы о растущем рубле делать рано

Аналитик ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко дал прогноз на курс доллара сегодня, 3 апреля.



«Цена на нефть Brent поднялась выше $ 36 за бочонок, что ещё вчера утром казалось невозможным. Произошло это после сообщения американского президента о том, что он ожидает от России и Саудовской Аравии снижения добычи нефти. Кроме того, на рынке появилась информация о том, что Саудовская Аравия планирует организовать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения вопроса по сокращению добычи. Благодаря таким неожиданным новостям рублю удалось обновить свои утренние максимумы, и окончание рабочего дня нацвалюта встречала вблизи 77,25 по доллару.



Но вскоре Дмитрий Песков опроверг переговоры российского лидера с главой Саудовской Аравии, а ещё через некоторое время стоимость марки Brent вновь оказалась ниже $ 30 за баррель. Поэтому пока я не берусь прогнозировать, как цены на нефть и курс рубля поведут себя сегодня. Надо очень внимательно будет отслеживать все новости на темы, которые могут отразиться на курсе нацвалюты, а уже потом делать какие-то выводы», – заявил Кравченко.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.