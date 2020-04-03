«Динамо» Мн — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз Константина Генича на игру Высшей лиги Беларуси

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» (Минск) — «Торпедо-БелАЗ» в 3-м туре Высшей лиги чемпионата Беларуси сезона-2019/2020.



Ставка: ничья в 1-м тайме за 1.92.



«Минское «Динамо», потерпев два поражения на старте чемпионата, будет принимать «Торпедо-БелАЗ». Мы знаем, что минское «Динамо» возглавляет Сергей Гуренко. Очень неудачное начало для «Динамо»: в первом туре уступили дебютанту «Руху», во втором туре проиграли в дерби «Минску» (2:3). Первый тайм вообще там проиграли 0:3, пропустив на первой же минуте. Вернуться в игру было тяжело, когда ещё два подряд дуплетом пропустили. Надо как-то реабилитироваться.



«Торпедо-БелАЗ» начал с двух побед. Кроме того в прошлом сезоне жодинский клуб одержал две победы над «Динамо», причём крупные — 4:0 дома и 3:0 в гостях. Если посмотреть последние три матча, то «обе забьют — нет» срабатывало. В позапрошлом сезоне сыграли 0:0.



В этом сезоне торпедовцы дважды заканчивали первые таймы вничью. Учитывая это, надо отметить, что очень неплохая оборона у команды Юрия Пунтуса. Взломать эту оборону минчанам будет сложно. Я видел матч с «Минском». Очень разбалансированная игра у динамовцев. Неудачный старт, желание как-то реабилитироваться будут подводить минчан. Спешка — не лучший союзник.



Как я уже сказал, дважды первые таймы «Торпедо» заканчивало вничью. Попробую такой же вариант выбрать и сейчас. Ничья в первом тайме за 1.92. За коэффициент чуть выше «двойки» можно было бы сыграть и ничью 0:0 в первой половине», — сказал Генич.



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«Динамо Мн» — «Торпедо»-БелАЗ. Прогноз: берём коэффициент 3.40 в матче чемпионата Беларуси Команда Сергея Гуренко начала сезон с двух поражений подряд.