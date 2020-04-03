«Динамо» Мн — «Торпедо-БелАЗ»: ставка Артура Петросьяна на матч Высшей лиги Беларуси

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Динамо» (Минск) — «Торпедо-БелАЗ».



Ставка: ТБ 2 за 1.87.



«Минское «Динамо» называлось в числе фаворитов нового сезона, но реальность с ожиданиями совершенно не совпадает. Хуже старт сезона для бело-голубых придумать было сложно. Уже четыре поражения потерпела команда в официальных матчах – дважды на Кубок в играх с «БАТЭ» и дважды же в двух турах чемпионата. При этом пропустила команда, достаточно авантюрно действующая по схеме «3-4-3», за это время восемь мячей.



«Торпедо» же, наоборот, пока удивляет. Два матча – две победы. Причём добыты они были в разных стилях. Сначала, отбившись на протяжении всей игры против «Шахтёра», жодинцы забили победный мяч на 92-й минуте, а затем уже с позиции силы дома переиграли «Белшину» с тем же счётом 1:0.



Думаю, против «Динамо», которое понесётся вперёд за первым очками, у гостей будут шансы для контратак. Можно было бы поставить на «обе забьют», но я предпочту более осторожный вариант с тоталом больше двух мячей с возвратом при очень даже привлекательном коэффициенте», — сказал Петросьян.



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«Динамо Мн» — «Торпедо»-БелАЗ. Прогноз: берём коэффициент 3.40 в матче чемпионата Беларуси Команда Сергея Гуренко начала сезон с двух поражений подряд.