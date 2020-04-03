Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Динамо» Мн — «Торпедо-БелАЗ»: ставка Артура Петросьяна на матч Высшей лиги Беларуси

«Динамо» Мн — «Торпедо-БелАЗ»: ставка Артура Петросьяна на матч Высшей лиги Беларуси
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Динамо» (Минск) — «Торпедо-БелАЗ».

Ставка: ТБ 2 за 1.87.

«Минское «Динамо» называлось в числе фаворитов нового сезона, но реальность с ожиданиями совершенно не совпадает. Хуже старт сезона для бело-голубых придумать было сложно. Уже четыре поражения потерпела команда в официальных матчах – дважды на Кубок в играх с «БАТЭ» и дважды же в двух турах чемпионата. При этом пропустила команда, достаточно авантюрно действующая по схеме «3-4-3», за это время восемь мячей.

«Торпедо» же, наоборот, пока удивляет. Два матча – две победы. Причём добыты они были в разных стилях. Сначала, отбившись на протяжении всей игры против «Шахтёра», жодинцы забили победный мяч на 92-й минуте, а затем уже с позиции силы дома переиграли «Белшину» с тем же счётом 1:0.

Думаю, против «Динамо», которое понесётся вперёд за первым очками, у гостей будут шансы для контратак. Можно было бы поставить на «обе забьют», но я предпочту более осторожный вариант с тоталом больше двух мячей с возвратом при очень даже привлекательном коэффициенте», — сказал Петросьян.

Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!

«Динамо Мн» — «Торпедо»-БелАЗ. Прогноз: берём коэффициент 3.40 в матче чемпионата Беларуси
Команда Сергея Гуренко начала сезон с двух поражений подряд.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020