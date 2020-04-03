Букмекеры: чемпионат Беларуси вот-вот остановят. Шансы — почти 60%

Чемпионат Беларуси могут остановить из-за коронавируса. Эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается, несмотря на призывы Александра Лукашенко не паниковать. По оценке букмекеров, к следующим выходным Высшую лигу остановят.



На этой неделе в стране сыграют матчи 3-го тура. По оценке букмекеров, чемпионат, вероятно, остановят до 10 апреля, то есть до старта 4-го тура Высшей лиги. Сделать ставку на это можно с коэффициентом 1.65. Это примерно 59% вероятности. Поставить на то, что власти не будут останавливать турнир, можно за 2.10 (41%).



Ранее фанаты гродненского «Немана» объявили о бойкоте посещения матчей команды из-за распространения коронавирусной инфекции. На 3 апреля в Беларуси официально зарегистрировали 351 случай заражения коронавирусом. 4 человека умерли, 54 выздоровели.



Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!