«Шахтёр» С — «Неман»: ставка Александра Неценко на матч 3-го тура чемпионата Беларуси

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 3-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Шахтёр» Солигорск — «Неман».
Ставка: победа «Шахтёра» и тотал матча меньше 3.5 мяча за 1.90.
«Солигорцы провели уже пять матчей в этом сезоне и в трёх победили. Достаточно большой объём практики получила команда Юрия Вернидуба, нового специалиста в этой команде, который сменил Сергея Ташуева. Последний успел с командой выиграть Кубок страны. Юрий Вернидуб за последние пять лет дважды признавался лучшим тренером Украины.
«Шахтёр» проиграл матч за Суперкубок брестскому «Динамо». После этого в четвертьфинале Кубка страны дважды обыграл «Торпедо-БелАЗ». В третьем матче подряд уже в рамках чемпионата, уступил на последней минуте со счётом 1:3. В последнем туре «Шахтёр» с закрытой «Городеей» успел добыть победу со счётом 2:0. Она могла бы быть и более крупной, но новичок команды Кендаш по-пижонски пробил пенальти, послав мяч выше ворот.
Если брать матч первого тура, то солигорцы создали большое количество моментов, но у жодинцев блистал вратарь Бушма. У «Шахтёра» хватало преимущества, после чего был уверенно проведён матч с «Городеей». Очевидно, что дома «Шахтёр» будет фаворитом.
Что касается «Немана», то эта команда зимой потеряла своего лидера Алыкулова. Это лучший игрок Киргизии прошлого года. Он также был признан лучшим и в «Немане». Он отправился в «Кайрат». И без него есть кому создавать креатив. Грузин Кантария и армянин Кадемян выглядят ярко, но «Неман» всё равно является не более чем середняком. Что касается этого сезона, то «Неман» на последних секундах проиграл «Ислочи». А во втором туре сумел обыграть «Витебск» со счётом 2:0. Правда, в первом тайме «Нема» выглядел очень невнятно.
Если касаться личных встреч, то в последних шести матчах, которые были проведены в Солигорске, «Неман» не забил и гола, проиграв пять матчей. Кроме того, в прошлом сезоне «Шахтёр» был лидером по набранным очкам дома, а «Неман» проиграл больше половины матчей на выезде. Также стоит отметить, что в противостоянии с топ-3 белорусского чемпионата, куда солигорцы вошли по итогам прошлого сезона, «Неман» потерпел шесть поражений в шести матчах с общим счётом 1:18.
С учётом того, что «Шахтёр» не слишком разыгрался и пока не совсем чётко понимает идеи нового главного тренера, я бы предложил поставить на сумму двух условий — победа «Шахтёра» и тотал матча меньше 3.5 мяча», — сказал Неценко.
Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!
- 4 апреля 2020
-
08:00
- 3 апреля 2020
-
19:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:58
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 2 апреля 2020
-
19:00
-
18:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:25
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 1 апреля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:25