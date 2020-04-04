«Шахтёр» С — «Неман»: ставка Александра Неценко на матч 3-го тура чемпионата Беларуси

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 3-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Шахтёр» Солигорск — «Неман».



Ставка: победа «Шахтёра» и тотал матча меньше 3.5 мяча за 1.90.



«Солигорцы провели уже пять матчей в этом сезоне и в трёх победили. Достаточно большой объём практики получила команда Юрия Вернидуба, нового специалиста в этой команде, который сменил Сергея Ташуева. Последний успел с командой выиграть Кубок страны. Юрий Вернидуб за последние пять лет дважды признавался лучшим тренером Украины.



«Шахтёр» проиграл матч за Суперкубок брестскому «Динамо». После этого в четвертьфинале Кубка страны дважды обыграл «Торпедо-БелАЗ». В третьем матче подряд уже в рамках чемпионата, уступил на последней минуте со счётом 1:3. В последнем туре «Шахтёр» с закрытой «Городеей» успел добыть победу со счётом 2:0. Она могла бы быть и более крупной, но новичок команды Кендаш по-пижонски пробил пенальти, послав мяч выше ворот.



Если брать матч первого тура, то солигорцы создали большое количество моментов, но у жодинцев блистал вратарь Бушма. У «Шахтёра» хватало преимущества, после чего был уверенно проведён матч с «Городеей». Очевидно, что дома «Шахтёр» будет фаворитом.



Что касается «Немана», то эта команда зимой потеряла своего лидера Алыкулова. Это лучший игрок Киргизии прошлого года. Он также был признан лучшим и в «Немане». Он отправился в «Кайрат». И без него есть кому создавать креатив. Грузин Кантария и армянин Кадемян выглядят ярко, но «Неман» всё равно является не более чем середняком. Что касается этого сезона, то «Неман» на последних секундах проиграл «Ислочи». А во втором туре сумел обыграть «Витебск» со счётом 2:0. Правда, в первом тайме «Нема» выглядел очень невнятно.



Если касаться личных встреч, то в последних шести матчах, которые были проведены в Солигорске, «Неман» не забил и гола, проиграв пять матчей. Кроме того, в прошлом сезоне «Шахтёр» был лидером по набранным очкам дома, а «Неман» проиграл больше половины матчей на выезде. Также стоит отметить, что в противостоянии с топ-3 белорусского чемпионата, куда солигорцы вошли по итогам прошлого сезона, «Неман» потерпел шесть поражений в шести матчах с общим счётом 1:18.



С учётом того, что «Шахтёр» не слишком разыгрался и пока не совсем чётко понимает идеи нового главного тренера, я бы предложил поставить на сумму двух условий — победа «Шахтёра» и тотал матча меньше 3.5 мяча», — сказал Неценко.



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«Шахтёр С» — «Неман». Прогноз: Вернидуб, Бодул и Гутор одолеют любимого клиента В четырёх последних очных встречах «кроты» добыли четыре победы с общим счётом 11:0.