«Шахтёр С» — «Неман». Прогноз: Вернидуб, Бодул и Гутор одолеют любимого клиента

В матче третьего тура чемпионата Беларуси «Шахтёр Солигорск» примет «Неман» 4 апреля. Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Шахтёра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех «Немана» оценён букмекерами коэффициентом 10.75.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Шахтёр Солигорск» — «Неман»
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 4 апреля «Шахтёр Солигорск» — «Неман» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.34, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.57. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.00.
Анализ и прогноз матча «Шахтёр Солигорск» — «Неман» (04.04.2020)
Команды стартовали в чемпионате Беларуси абсолютно синхронно. Во-первых, набрали в двух турах по три очка. Во-вторых, проиграли первый матч, зато победили во втором. В-третьих, даже результаты оказались идентичными: сперва 0:1, а затем 2:0. Если вы верите в подобные совпадения, проверьте лобовую ничью за 5.00.
В остальном шансы хозяев, конечно, выглядят заметно выше. Это видно и по котировкам букмекеров: даже П1 с форой (-1) идёт за аккуратный коэффициент 1.65. Дело тут даже не столько в преимуществе своего поля, сколько в разности потенциалов. «Шахтёр» — традиционный участник еврокубков, а «Неман» — крепкий середняк Высшей лиги.
Статистика очных встреч тоже намекает на успех фаворита. В последнее время гродненцы вообще превратились в одного из любимых клиентов «кротов». Четыре предыдущие встречи завершились победами клуба из Солигорска всухую с общим счётом 11:0 — крайне солидные цифры. 6:0, 3:0, 1:0 и 1:0.
С точки зрения качества футбола у хозяев всё вполне недурно. В первом туре они увязли в обороне «Торпедо»-БелАЗ, но это вполне нормально, так как жодинцы в принципе не привыкли много пропускать. Игра получилась скорее ничейной, однако в самом конце хозяева потеряли концентрацию и остались с пустыми руками (0:1).
Спустя неделю подопечные Юрия Вернидуба по делу расправились на выезде с «Городеей» (2:0). Хозяева привычно доверились схеме с тремя центральными защитниками, однако «горняки» за счёт активных флангов и прессинга имели внушительное преимущество. Первый гол случился только во втором тайме, но тут дело скорее в реализации. Моментов было создано достаточно.
«Неман» тоже выглядит достойно. Поражение в первом туре от «Ислочи» (0:1) выдалось максимально обидным: команда осталась в меньшинстве перед самым перерывом, была вынуждена отказаться от контригры, терпела весь второй тайм и всё же пропустила на 88-й минуте после дальнего удара.
С «Витебском» (2:0) немного повезло. Таймы получились абсолютно разными, в первом доминировали гости, во втором — хозяева. Оба тренера, к слову, связали это с сильным ветром. Моментов возникло совсем немного, однако жёлто-зелёные открыли счёт после рикошета, а затем поймали противника на контратаке.
Расклад кажется довольно простым. «Шахтёр» не пропускал от «Немана» на протяжении 360 минут, при этом гродненцы испытывают заметные проблемы с созиданием на старте сезона. Ставка «гости не забьют» доступна в букмекерских конторах за коэффициент 1.65, варианты посмелее — П1 всухую за 1.95 и 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за 1.93.
Прогноз и ставки на матч «Шахтёр Солигорск» — «Неман»
«Шахтёр» сильнее по составу и сыграет на своём поле, но даже не это главное. Основной аргумент в пользу хозяев — статистика очных встреч. В четырёх последних случаях они побеждали всухую, а общий счёт выглядит пугающе — 11:0. «Неман» обладает хорошей защитой и вряд ли много пропустит, но с созиданием у гродненцев внушительные проблемы.
Ставка: «Шахтёр» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 1.93.
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