БАТЭ — «Рух»: прогноз и ставка Евгения Кузьмича на матч Высшей лиги Беларуси 4 апреля

Профессиональный гандикапер Евгений Кузьмич дал прогноз на матч 3-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 БАТЭ — «Рух».
Ставка: победа «Руха» с форой (+1.5) за 1.87.
«Наверное, уже все на свете говорят о том, как плох БАТЭ в этом сезоне. Об этом говорили в Беларуси, а так как теперь весь мир следит за Высшей лигой, то теперь и повсеместно. С этим я полностью соглашусь.
На мой взгляд, одна из главных проблем борисовчан — мотивация игроков. Костяк команды сохраняется уже несколько сезонов, игроки становятся старше, и видно, что многим уже не хватает того запала, который, к примеру, совсем недавно был в матчах Лиги чемпионов. Из-за этого не хватает агрессии как в атаке, так и в защитных действиях. Игроки, которых приобретают в последние годы, не становятся лидерами и не могут перехватить эстафету у ветеранов и повести клуб к новым победам. Новый главный тренер, возможно, и обладает высокой квалификацией, но явно видно, что ему не хватает опыта работы с возрастными игроками.
«Рух» отлично укомплектовался, подписав молодых и стремящихся к победе игроков, которыми в центре поля управляет португалец нигерийского происхождения Чиди Осучукву. Очень грамотным ходом руководства клуба стало назначение главным тренером Александра Седнева, зарекомендовавшего себя отличным специалистом. Чёткое выполнение установок тренера, хорошие технические и физические качества игроков уже начали приносить результаты брестчанам. «Рух» — это крепкий середняк нынешнего сезона.
Считаю, что сейчас хозяева не в том состоянии, чтобы одерживать крупные победы над крепкими командами».
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