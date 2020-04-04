«Динамо-Брест» — «Славия»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси

Комментатор и ведущий Константин Генич дал прогноз на матч 3-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Динамо-Брест» — «Славия-Мозырь».



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.95.

«Брестское «Динамо» дома будет принимать «Славию-Мозырь». Здесь есть тоже своя закономерность: «Славия» играет достаточно результативно в этом сезоне. Команда в первом туре уступила «Слуцку» (1:3), пять пенальти было в той встрече. В следующем туре «Славия» одержала волевую победу над БАТЭ (2:1).



Если же посмотреть на очные встречи этих команд, то в последних пяти четыре раза был верх.



«Динамо», безусловно, фаворит. Хотя в прошлом сезоне дома Брест выиграть не смог (0:0), а вот на выезде победил (4:2). Думаю, здесь есть резон попробовать сыграть вершок. «Славия» — команда, которая не закрывается. Судя по результатам, она и пропускает, и забивает. Поэтому здесь я бы ограничился вариантом «тотал больше 2.5 мяча» за 1.95. Два матча «Славии» в сезоне были верховыми. Пусть у «Динамо-Брест» пока не было верховых встреч, но, может быть, как раз сейчас получится, тем более стоит вспомнить о статистике игр этих клубов.



Можно было бы сыграть «индивидуальный тотал «Динамо-Брест» больше 1.5 мяча», всё-таки в четырех последних очных встречах из пяти динамовцы забивали как минимум дважды. Но давайте не будем растекаться. Сыграем общий тотал».



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