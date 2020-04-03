«Динамо-Брест» — «Славия». Прогноз: Милевский и Кисляк намучаются с обидчиком БАТЭ

В матче третьего тура чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» 4 апреля примет «Славию». Начало встречи — в 19:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех «Славии» оценён букмекерами коэффициентом 9.90.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» — «Славия-Мозырь»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Беларуси 4 апреля «Динамо-Брест» — «Славия-Мозырь» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.05, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.94. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.20.

Анализ и прогноз матча «Динамо-Брест» — «Славия-Мозырь» (04.04.2020)

«Динамо-Брест» — единственный представитель топ-4 минувшего сезона чемпионата Беларуси, сумевший обойтись без поражения в двух стартовых турах. Четыре очка из шести возможных — результат вполне приемлемый, хотя с учётом уровня соперников подопечные Сергея Ковальчука наверняка рассчитывали на большее.

В первом туре они не смогли обыграть новичка элитного дивизиона «Смолевичи» (1:1). Пропустили первыми, быстро отыгрались, затем владели инициативой, но дожать гостей всё же не удалось. Вполне возможно, что сказались недавние поединки в четвертьфинале Кубка Беларуси, отнявшие много сил и эмоций.

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Неделю спустя сине-белые с большим трудом одолели скромный «Слуцк» (1:0): гол Артёма Милевского в середине первого тайма оказался единственным. Главный тренер южан на пресс-конференции сетовал на качество поля. Впрочем, это не отменяет бледного футбола от действующего чемпиона.

Ковальчук признался, что на данный момент команда находится не в оптимальных кондициях. Это подтверждается визуальными впечатлениями. Пожалуй, лёгкой прогулки у фаворита в третьем туре определённо не будет, благо что соперник попался опасный. И одного гранда он уже оставил не у дел.

В первом туре «Славия» проиграла в гостях «Слуцку» (1:3): четыре гола, пять пенальти, большое количество предупреждений и одна красная карточка. Зато спустя неделю клуб из Мозыря хлопнул в родных стенах БАТЭ (2:1). Борисовчане на старте сезона совсем не похожи на себя, но даже в таком состоянии имеют большое преимущество по уровню состава.

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«Славян» не смутил быстрый гол, они пришли в себя, воспользовались потерями концентрации противника и заслужили награду. Героем стал Никита Мельников: 23-летний нападающий за 82 минуты забил ровно столько же, сколько за 26 матчей в прошлом сезоне. Его дубль и решил исход поединка.

«Славия» — бодрая команда, она старается играть в атаку и не ждёт у моря погоды. Статистика очных встреч это подтверждает: в четырёх из пяти предыдущих поединок с брестским «Динамо» забивали оба клуба. Качество игры у южан на старте сезона довольно средненькое, так что мы бы тут отталкивались от аутсайдера.

Проверять ли Х2 за мощный коэффициент 3.34 — дело вкуса, всё же шансы хозяев явно выше. А вот П2 с форой (+1.5 мяча) за 1.76 и классические «обе забьют» за 2.32 смотрятся любопытно. С точки зрения статистики давать на голы в обе стороны сильно выше двойки крайне сомнительно.

Прогноз и ставки на матч «Динамо-Брест» — «Славия-Мозырь»

«Динамо» набрало в двух стартовых турах четыре очка, хотя качество футбола оставляло желать лучшего. Созидание даётся с трудом, а главный тренер открыто признаёт, что его команда находится не в оптимальном состоянии. «Славия» неделю назад хлопнула БАТЭ и вполне способна отнять очки у второго фаворита подряд.

Ставка №1: победа «Славии» с форой (+1.5) за 1.76.

Ставка №2: обе забьют за 2.32.

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