Правительство признало ФОНБЕТ системообразующим предприятием России

Букмекерская компания ФОНБЕТ вошла в список системообразующих предприятий. Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики 20 марта отобрала 646 таких предприятий.
Компаниям из списка окажут государственную поддержку. Кроме того в отношении таких предприятий может быть зайдествован мораторий на банкротство сроком на полгода.
В список вошли такие компании, как «Мосгортранс», РЖД, авиакомпании «Победа» и «Аэрофлот», «Глонасс», «Адидас», «Икеа дом», «Пепсико холдингс», «Макдоналдс». ФОНБЕТ стал единственной букмекерской компанией в этом списке.
Отраслевые ведомства и госкорпорации будут вести мониторинг показателей компаний из списка и передавать их в правительство. Минэкономразвития будет формировать сводный отчёт, на основе которого будет приниматься решение об оказании господдержки компаниям.
- 3 апреля 2020
-
19:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:58
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 2 апреля 2020
-
19:00
-
18:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:25
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 1 апреля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:25
-
15:00