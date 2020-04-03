Правительство признало ФОНБЕТ системообразующим предприятием России

Букмекерская компания ФОНБЕТ вошла в список системообразующих предприятий. Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики 20 марта отобрала 646 таких предприятий.



Компаниям из списка окажут государственную поддержку. Кроме того в отношении таких предприятий может быть зайдествован мораторий на банкротство сроком на полгода.



В список вошли такие компании, как «Мосгортранс», РЖД, авиакомпании «Победа» и «Аэрофлот», «Глонасс», «Адидас», «Икеа дом», «Пепсико холдингс», «Макдоналдс». ФОНБЕТ стал единственной букмекерской компанией в этом списке.



Отраслевые ведомства и госкорпорации будут вести мониторинг показателей компаний из списка и передавать их в правительство. Минэкономразвития будет формировать сводный отчёт, на основе которого будет приниматься решение об оказании господдержки компаниям.