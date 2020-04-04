БАТЭ — «Рух»: прогноз и ставка Виктора Гусева на матч Высшей лиги Беларуси в Борисове

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 3-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 БАТЭ — «Рух».



Ставка: победа БАТЭ + обе забьют за 3.40.



«Давайте посмотрим, как соперники по грядущей встрече стартовали в текущем сезоне. Начнём с “Руха”. Эта команда из Бреста только недавно была заново организована в 2016 году. “Рух” только сейчас пробился в высший дивизион белорусского футбола. Этот чемпионат команда начала не совсем однозначно. Сначала была выездная победа над минским “Динамо” со счетом 1:0, но затем последовало домашнее поражение от “Энергетика” — 0:1.



БАТЭ является флагманом местного футбола. Борисовский клуб 15 раз выигрывал национальный чемпионат. До прошлого сезона БАТЭ победил в 13 последних сезонах. Однако взять титул в прошлом году помешало брестское “Динамо”. Сейчас же неудачная серия борисовской команды продолжается. БАТЭ проиграл оба стартовых матча, пусть и забил в обеих встречах: 1:3 — от “Энергетика” и 1:2 — от “Славии”.



Обратим внимание на занимательную статистику. “Рух” не проигрывал в 15 последних гостевых поединках. Однако БАТЭ выиграл 11 домашних матчей из последних 13 в чемпионате Белоруссии. Мне кажется, что борисовский клуб должен наконец взять три очка, но в обороне хозяева поля пока ещё не очень сильны, что и показали стартовые матчи сезона. Мой прогноз — победа БАТЭ + обе забьют».



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БАТЭ — «Рух». Прогноз: новичок Высшей лиги позволит сыграть коэффициенту 3.65 После второго тура БАТЭ имеет в своём активе пять пропущенных мячей при нуле очков.