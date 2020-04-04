Ставки и прогнозы на 4 апреля: расписание футбольных матчей на субботу

Несмотря на остановку практически всех соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на сегодня, 4 апреля.



Футбольный день богат на события. 3 матча сыграют в чемпионате Беларуси. В 15:30 начнётся матч «Шахтёра» и «Немана». В 17:30 БАТЭ попробует прервать серию поражений в матче с «Рухом», а в 19:30 брестское «Динамо» начнёт матч со «Славией». Кроме того, в чемпионате пройдут 3 матча резервных составов.

Начинается чемпионат в Таджикистане! Завтра в 14:00 начнётся матч за Суперкубок страны — «Истиклол» встречается с «Худжандом». 2 матча пройдут в молодёжном чемпионате Никарагуа.

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