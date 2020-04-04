«Динамо-Брест» — «Славия-Мозырь»: ставка Дмитрия Герчикова на матч чемпионата Беларуси

Спортивный комментатор Дмитрий Герчиков дал прогноз на матч 3-го тура чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» — «Славия-Мозырь».



Ставка: «Динамо» не проиграет + ТМ 2.5 мяча за 2.05.



«Чемпионы нынче — команда настроения. Пойдёт с самого начала — и могут без труда щёлкнуть по носу даже прямых конкурентов. Не задастся игра с первых минут — будут мучиться, как в прошлом туре в гостях против «Слуцка», где исход игры в пользу бужан решил единственный точный удар Милевского. Лоску в действиях «Динамо» после ухода из команды главного тренера Марцела Лички убавилось, но результат делает даже в прагматичном ключе. Думается, и против «Славии» эта схема сработает, ведь на родной арене бело-голубые определённо играют лучше, чем в гостях.



В минувшем туре Мозырь сенсационно «повалил» вице-чемпионов страны, одержав волевую победу. Но на их счёт заблуждаться не стоит: с одной стороны, БАТЭ особо нынче не блещет, с другой — в стартовом туре «Славия» уступила «Слуцку», «наварив» в своей штрафной аж на три пенальти. Сейчас Мозырю не помогут Слюсар, Ануфриев и Тетте, а значит, атакующий потенциал гостей определённо спадёт.



В продлении сумасшедшей беспроигрышной домашней серии «Динамо», которая насчитывает уже под 20 матчей, сомневаться не приходится. Вопрос лишь в количестве точных ударов. Поставим на «тотал меньше», поскольку Брест больше 2 мячей в сезоне ещё не забивал. А у «Славии» есть существенные кадровые проблемы, влияющие на атаку».



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