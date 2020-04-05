«Ислочь» — «Слуцк»: прогноз Игоря Гамулы на матч 3-го тура чемпионата Беларуси

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 3-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Ислочь» — «Слуцк».
Ставка: победа «Ислочи» в один гол за 3.30.
«“Ислочь” довольно неожиданно является лидером чемпионата после двух стартовых туров. На счету команды две победы с минимальной разницей в счёте. Сначала “Ислочь” обыграла “Неман” (1:0), а затем — “Смолевичи” (1:0).
У “Слуцка” дела идут более скромно. Если “Ислочь” лидирует в турнирной таблице, то “Слуцк” набрал три очка, сначала обыграв дома “Славию”, а затем дома же проиграв брестскому “Динамо”. Однако проиграть действующему чемпиону не стыдно.
Чемпионат Белоруссии только стартовал, но уже подарил много неожиданных результатов. Тот же БАТЭ проиграл в двух стартовых встречах. Оступались и брестское “Динамо”, и солигорский “Шахтёр”. Тем не менее, думаю, в этом противостоянии нас ждёт более закономерный счёт. Советую поставить на победу “Ислочи” с разницей в один мяч».
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