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«Ислочь» — «Слуцк»: прогноз Игоря Гамулы на матч 3-го тура чемпионата Беларуси

«Ислочь» — «Слуцк»: прогноз Игоря Гамулы на матч 3-го тура чемпионата Беларуси
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 3-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Ислочь» — «Слуцк».

Ставка: победа «Ислочи» в один гол за 3.30.

«“Ислочь” довольно неожиданно является лидером чемпионата после двух стартовых туров. На счету команды две победы с минимальной разницей в счёте. Сначала “Ислочь” обыграла “Неман” (1:0), а затем — “Смолевичи” (1:0).

У “Слуцка” дела идут более скромно. Если “Ислочь” лидирует в турнирной таблице, то “Слуцк” набрал три очка, сначала обыграв дома “Славию”, а затем дома же проиграв брестскому “Динамо”. Однако проиграть действующему чемпиону не стыдно.

Чемпионат Белоруссии только стартовал, но уже подарил много неожиданных результатов. Тот же БАТЭ проиграл в двух стартовых встречах. Оступались и брестское “Динамо”, и солигорский “Шахтёр”. Тем не менее, думаю, в этом противостоянии нас ждёт более закономерный счёт. Советую поставить на победу “Ислочи” с разницей в один мяч».

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