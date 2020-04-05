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Расписание матчей на 5 апреля: на что ставить в воскресенье, календарь игр футбол

Расписание матчей на 5 апреля: на что ставить в воскресенье, календарь игр футбол
Ставки / Прогнозы 0

Несмотря на остановку практически всех соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на сегодня, 5 апреля.

В чемпионате Беларуси тремя матчами завершится программа третьего тура: в 14:00 мск «Энергетик-БГУ» начнёт играть с «Минском», в 16:00 стартует матч «Ислочь» — «Слуцк», а в 18:00 — «Смолевичи» — «Витебск».

Тремя матчами начнётся первый тур чемпионата Таджикистана, начало во всех случаях — в 14:00 мск. «Куктош» примет «Регар-ТадАЗ», «Локомотив-Памир» сразится с «Файзикандом», а «Хатлон» — с «Истаравшаном».

Три встречи пройдут и в элитном дивизионе чемпионата Бурунди, а в Никарагуа в ночь на 6 апреля мск будет сыграно два матча: «Халала» — «Чинандега» и «Вальтер Ферретти» — «Реал Эстели».

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