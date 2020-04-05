«Витебск» — «Смолевичи»: во сколько начало матча, прогноз и ставки букмекеров

В матче третьего тура чемпионата Беларуси «Витебск» принимает «Смолевичи». Начало встречи — в 16:00 мск.

Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Витебска» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.88. Успех «Смолевичей» оценён букмекерами коэффициентом 3.00. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.16.



Букмекеры считают, что матч чемпионата Беларуси 5 апреля «Витебск» — «Смолевичи» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.70, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.44.

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