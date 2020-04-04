«Витебск» — «Смолевичи». Прогноз: перенос матча в Борисов не спасёт Фильцова от проблем

В матче третьего тура чемпионата Беларуси «Витебск» примет «Смолевичи» 5 апреля. Начало встречи — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Витебска» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.88. Успех «Смолевичей» оценён букмекерами коэффициентом 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Витебск» — «Смолевичи»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Беларуси 5 апреля «Витебск» — «Смолевичи» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.70, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.44. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.16.

Анализ и прогноз матча «Витебск» — «Смолевичи» (05.04.2020)

Встреча двух низовых команд, начавших сезон на уровне изначальных ожиданий. «Витебск» в двух стартовых турах чемпионата Беларуси набрал три очка, а «Смолевичи» ограничились одним. С учётом календаря, результаты следует признать вполне нормальными. Соперники и у тех и у других были достойные.



Северянам достались два крепких середняка Высшей лиги — «Городея» и «Неман». За 180 минут команда отличилась однажды. Да и то нужно упомянуть, что единственный мяч в поединке с «Городеей» в свои ворота отправил футболист «сахарников» (1:0). То есть проблемы с созиданием у хозяев очевидны.

«Шахтёр С» — «Неман». Прогноз: Вернидуб, Бодул и Гутор одолеют любимого клиента В четырёх последних очных встречах «кроты» добыли четыре победы с общим счётом 11:0.

Поражение от «Немана» (0:2) оказалось скорее на тоненького. На ход игры сильное влияние оказал ветер: в первом тайме симпатичнее смотрелся «Витебск», во втором — жёлто-зелёные. Где-то «Неману», пожалуй, повезло: первый мяч они забили после рикошета, а второй — на контратаке.



И всё же с игры подопечные Сергея Ясинского ничего толком не создали. Состав здесь средненький даже по национальным меркам, а с созиданием всё довольно просто и предсказуемо. Букмекеры не видят в этой игре фаворита, что объясняется местом проведения встречи. Но об этом позже.



«Смолевичам» сильно не повезло с расписанием. Начинать сезон с трёх выездов подряд крайне неприятно, тем более если речь идёт о новичке элитного дивизиона, которого почти наверняка ожидает борьба за выживание. Впрочем, пока дела идут неплохо: боевая ничья с «Динамо-Брест» (1:1) и достойное поражение от крепкой «Ислочи» (0:1).



В третьем туре вновь придётся играть на чужом поле. Однако штука в том, что для «Витебска» оно тоже будет чужим: встречу перенесли в Борисов. По официальным данным коронавирус тут ни при чём, а всё дело исключительно в погодных условиях. Хотя проблемы с болезнью в Витебске вроде как и впрямь существуют.

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Как бы то ни было, это выравнивает шансы. Предпосылок для высокой результативности не видно, соперники отличились в двух стартовых турах по разу. Состав у северян посильнее, статистика противостояния тоже на их стороне: две победы из трёх возможных при одном мирном исходе. 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за 2.04 смотрится вполне нормально.

Прогноз и ставки на матч «Витебск» — «Смолевичи»

Встреча состоится в Борисове, что лишает «Витебск» преимущества своего поля. Однако в остальном северяне выглядят немного предпочтительнее. Состав у них посильнее, возможностей для ротации больше. Ждём закрытого футбола и низкой результативности, в результате чего «Витебск» зацепит как минимум ничью.



Ставка: «Витебск» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.04.



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