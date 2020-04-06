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Коронавирус сегодня, 6 апреля, статистика. Прогноз пульмонолога на завершение эпидемии

Коронавирус сегодня, 6 апреля, статистика. Прогноз пульмонолога на завершение эпидемии
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Член-корреспондент РАН, руководитель НИИ пульмонологии при Алтайском медуниверситете Яков Шойхет дал прогноз на завершение эпидемии коронавируса.

«Определённо будет наращиваться иммунитет у переболевших людей, они не смогут тут же заразиться снова. Но этот иммунитет не пожизненный и не самый стойкий. Как и против гриппа. На два-три года всего. К тому времени мы сможем вакцинировать население. К лету эпидемия закончится. Но сам коронавирус никуда не денется.

Вы знаете, что летом, когда влажность снижается, заболеваемость падает. Как только повысилась влажность и велика стала разница между комнатной и уличной температурой, начинаются грипп и ОРВИ. У заболеваний, связанных с коронавирусом, тоже будет сезонность, и они станут возникать раз в несколько лет, но уже в условиях, когда есть вакцина», — сказал Шойхет.

По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).

Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).

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