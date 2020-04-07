Коронавирус сегодня, 7 апреля. Прогноз иммунолога: спад эпидемии в России близок

Заместитель главного врача КДЦ Екатеринбурга, врач-иммунолог и специалист по лабораторной диагностике с 30-летним стажем Татьяна Праздничкова дала прогноз на распространение коронавируса в России.



«Все инфекционные вирусные заболевания имеют определённую периодичность и цикличность: обычно циркуляция вируса занимает семь-восемь недель. Она пойдёт на спад, особенно при наступлении тёплых дней: вирус этот теплобоязненный, он не выносит высоких температур», — заявила Праздничкова.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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