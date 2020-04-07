Букмекеры принимают ставки на хомячий футбол

Букмекеры начали прием ставок на новый вид спорта — хомячий футбол. На одном из каналов стримингового сервиса Twitch ежедневно с 10:00 до 22:00 проходят матчи по хомячьему футболу. Каждые 10 минут начинается новая встреча. Сделать ставку на победу одной из команд можно за 2.96 (32% вероятности). Поставить на ничейный исход можно за 2.47 (36%).



Правила хомячьего футбола отличаются от правил классического. Игра идёт до 4 забитых голов в любые ворота. Гол засчитывают, если шар с хомяком внутри закатился в одни из ворот.



В начале матча и после голов шар с хомяком помещают под коробку в центре поля. Через 10 секунд бокс снимают. Хомяк начинает катиться в сторону одних или других ворот. Если в течение двух минут он не двигается, организаторы меняют животное в шаре.



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