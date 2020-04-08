«Динамо-Брест» — «Шахтёр»: прогноз Дмитрия Герчикова на матч 1/2 финала Кубка Беларуси

Спортивный комментатор Дмитрий Герчиков дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Беларуси «Динамо-Брест» — «Шахтёр».



Ставка: меньше 3 голов в матче и хотя бы одна не забьет за 1.93.



«Чемпион с каждой неделей после Суперкубка выглядит всё бледнее и бледнее. Отобрав у «Шахтёра» первый трофей сезона, парни Сергея Ковальчука затем сдулись, выступая в каждом матче на «минималках». Закончилось это в минувшем туре поражением от «Славии» и потерей Элиса Бакая — довольно влиятельного креативного игрока чемпионов. Если же верить публикациям в СМИ, что жизнь в «Динамо» перестала быть сахарной и потихоньку опускает бело-голубых на бренную землю, то логично предположить — в Кубке огня со стороны бужан не дождаться. Тем более что голы им сейчас даются с трудом, а системообразующий опорник Кисляк пропустит поединок из-за дисквалификации.



«Горняки» по-прежнему испытывают трудности с созиданием и реализацией. За три тура в их активе лишь два мяча — и огромное количество растранжиренных моментов. В грядущем матче «майнить» опасность будет сложнее, поскольку вне игры весь левый фланг команды, Баланович и Антич. Да и по Суперкубку памятны мучения жёлто-чёрных, когда даже в большинстве они редко доходили до ворот соперника.



Если вспомнить, что в трёх последних очных встречах стороны не забивали больше двух мячей, то горизонт тотала нарисуется сам собой. А проблемы кадров подталкивают нас к мысли о том, что как минимум одна команда покинет газон «сухой», — полагает Герчиков.



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«Динамо-Брест» — «Шахтёр С». Прогноз: Вернидуб и Гутор выдержат напор Милевского За пять матчей в 2020 году «горняки» пропустили лишь однажды.