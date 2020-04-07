«Динамо-Брест» — «Шахтёр С». Прогноз: Вернидуб и Гутор выдержат напор Милевского

Брестское «Динамо» примет солигорский «Шахтёр» в первом матче полуфинала Кубка Беларуси 8 апреля, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.54.

Букмекерские коэффициенты на матч «Динамо-Брест» — «Шахтёр С»

Букмекеры уверены, что матч полуфинала Кубка Беларуси «Динамо-Брест» — «Шахтёр С» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51.

Анализ и прогноз матча «Динамо-Брест» — «Шахтёр С» (08.04.2020)

В 2020 году брестское «Динамо» успело сыграть пять матчей. Три пришлись на Высшую лигу, ещё два — на четвертьфинал Кубка страны. Старт чемпионата Беларуси для клуба получился нестабильным: десятое место для действующего чемпиона — расклад печальный.

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В дебютном туре «южане» скатали ничью со скромными «Смолевичами» (1:1), затем на тоненького обыграли «Слуцк» (1:0). А в предыдущем поединке уступили крепкой «Славии-Мозырь» (1:2) на своём поле. Понятно, что команда определённо рассчитывала на большее.



В Кубке дела у бело-синих складываются чуть лучше. Они сумели дойти до полуфинальных поединков, переиграв «Ислочь» по сумме двух матчей. Но стоит отметить, что обе встречи завершились со счётом 0:0, а пройти сине-белым удалось лишь по серии пенальти, то есть на тоненького.



Солигорский «Шахтёр», хоть и недалеко ушел от ближайшего соперника (девятое место после трёх матчей), в целом выглядит предпочтительнее. В дебютном туре текущего сезона проиграл «Торпедо»-БелАЗ (0:1), однако надо сказать, что по игре справедливее смотрелась бы ничья. Потом «горняки» по делу переиграли «Городею» (2:0). А в предыдущем поединке с «Неманом» (0:0) потеряли очки: возможностей забить было предостаточно, но где-то подводила реализация, а где-то — выручал голкипер.

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В Кубке на стадии 1/4 финала «кроты» по сумме двух матчей выбили «Торпедо»-БелАЗ с общим счётом 3:0. Примечательно тут то, что солигорцы оставили свои ворота нетронутыми. Теперь им предстоит первый поединок полуфинала против брестского «Динамо».



История личных встреч пестрит ничейными результатами: из 14 игр семь не выявляли победителя. Ещё пять раз сильнее оказался «Шахтёр», а два матча остались за брестчанами. Не лишним будет заострить внимание на том, что в трёх из последних пяти поединках голов забито не было.



При выборе ставки также стоит учесть, что за пять матчей в 2020 году «южане» сумели оформить лишь три мяча: все три — после розыгрыша стандартных положений. «Горняки» же за это время пропустили всего один раз. От этого и оттолкнёмся.

Мы бы подумали сразу над двумя ставками: «Динамо» не забьет за солидный коэффициент 3.26 и ТМ 2 мяча за коэффициент 1.99. У бело-синих явные проблемы с созиданием, а «Шахтёр», имея ответный поединок на своем поле в запасе, едва ли полезет на рожон.

Прогноз и ставки на матч «Динамо-Брест» — «Шахтёр С»

Брестское «Динамо» имеет явные проблемы с атакой: за пять матчей клуб забил всего три гола — все после розыгрыша стандартных положений. Солигорский «Шахтёр» же в пяти поединках пропустил всего один гол и выглядит сейчас предпочтительнее. Однако мы бы не стали ожидать высокой результативности от предстоящей встречи, команды едва ли пойдут резво вперед, имея ответный поединок в запасе.



Ставка №1: «Динамо-Брест» не забьет за коэффициент 3.26.



Ставка №2: ТМ 2 мяча за коэффициент 1.99.