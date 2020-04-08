«Динамо-Брест» — «Шахтёр»: угадай победителя — получи 500 рублей!
8 апреля брестское «Динамо» сыграет с «Шахтёром» в первом матче 1/2 финала Кубка Беларуси. Начало игры — в 19:30 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус 500 рублей от букмекерской компании ФОНБЕТ для новых игроков!
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