Коронавирус сегодня, 9 апреля. Прогноз вирусолога: пик эпидемии в России ещё не наступил

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета доктор биологических наук Сергей Нетесов дал прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.



«Сейчас про пик эпидемии точно сказать нельзя, потому что кривая заболеваемости находится пока в экспоненциальной фазе и непонятно, сколько ещё будет продолжаться её рост. Дальнейший рост кривой зависит от того, насколько тщательно и быстро выявляют распространителей инфекций, включая бессимптомных, а также от степени соблюдения карантинных норм и норм самоизоляции. Хотелось бы, чтобы все ограничилось десятками тысяч», — сказал Нетесов.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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