Коронавирус, свежие новости. Прогноз врача: переломными станут апрель и май

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов дал прогноз на завершение эпидемии коронавируса в России.



«Большинство специалистов считают, что пик заболеваемости COVID-19 стоит ожидать примерно через две-три недели. Это связано и с анализом ситуации в Европе и в США, и с определёнными расчётами, и с той динамикой, которая сейчас сохраняется, прироста числа заболевших.



Уменьшение заболеваемости стоит ждать к лету. Переломными будут апрель и май. Возможно, даже уже в мае мы почувствуем значительную положительную динамику. Но не стоит расслабляться и обольщаться, потому как ослабление мер, которое наблюдалось в Японии и в Китае, привело к тому, что у них не осенью началась вторая волна, а уже сейчас. В частности, Япония ввела чрезвычайное положение в некоторых префектурах. Соответственно Россия, конечно, идёт по своему сценарию», — отметил Викулов.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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