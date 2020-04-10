«Неман» — «Белшина»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата Беларуси

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 4-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси «Неман» — «Белшина».



Ставка: победа «Немана» за 1.81.



«Для меня в этой игре фаворитом является «Неман», потому что у «Белшины» в этом сезоне пока ничего не получается. Правда, не скажу, что у гостей этого матча совсем нет шансов, но в этом сезоне они потерпели три поражения в трёх матчах и забили всего один мяч. Я смотрел игру «Белшины» с «Минском», и в той игре «Минск» владел большим преимуществом.



«Неман» в этом сезоне достойно играет, особенно если смотреть на его результаты. Была добыта победа над «Витебском», также в прошлом туре «Неман» сыграл вничью с «Шахтёром» (0:0), поэтому больше шансов на успех в предстоящей игре у «Немана», да и тем более он играет дома.



Что касается забитых мячей, то «Неман» не отличается высокой результативностью, он в трёх матчах смог забить только два мяча, да и «Белшина» всё-таки пропускает не так уж много. Думаю, что «Неман» сможет победить с разницей в один мяч. В атаке у «Белшины» сейчас мало что получается, у неё мало шансов отличиться. В матче с «Минском» она забила, но тот гол можно назвать случайным», — сказал Непомнящий.



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«Неман» — «Белшина». Прогноз: берём коэффициент 2.54 в матче чемпионата Беларуси 10 апреля «Белшина» — единственный клуб, оставшийся без очков в трёх стартовых турах.