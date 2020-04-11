«Городея» — «Динамо» Мн: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Беларуси 11 апреля
«Городея» примет «Динамо» Минск в матче 4-го тура Высшей лиги Беларуси 11 апреля. Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз.
Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.05. Ставки на ничью принимаются за 3.66.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.72. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23.
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В последних двух играх бело-синие забили четыре мяча.
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