«Смолевичи» — «Шахтёр» Солигорск: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 4-го тура чемпионата Беларуси «Смолевичи» — «Шахтёр» Солигорск.



Ставка: победа «Шахтёра» за 1.66.



«В прошлом туре чемпионата Белоруссии в качестве комментатора я отработал на матче «Смолевичи» — «Витебск». В этом туре мне достался матч коллектива из местечка Смолевичи с солигорским «Шахтёром». Какая команда в большой степени претендует на положительный результат? Хозяева в этом сезоне вернулись в элитный белорусский дивизион, но пока не могут похвастаться результатами: ничья в матче с действующим чемпионом из Бреста, два проигрыша — во встречах с «Ислочью» и «Витебском». И это неудивительно, в команде выступают мало известные футболисты, а потому, неудач пока будет больше, чем успехов. Надежда на оборону, которая пока выглядит не очень хорошо.



А «Шахтёр» входит в категорию команд, претендующих как минимум на попадание в тройку. Впрочем, здесь ситуация очень близка к той, в которой оказались БАТЭ и «Динамо» Брест, — слабое начало сезона. Матч со «Смолевичами» — отличный шанс для перелома. Думаю, не без труда, но коллектив из Солигорска сумеет взять три очка. Мой прогноз на матч «Смолевичи» — «Шахтёр» — победа гостей».



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