Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Смолевичи» — «Шахтёр» Солигорск: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси

«Смолевичи» — «Шахтёр» Солигорск: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 4-го тура чемпионата Беларуси «Смолевичи» — «Шахтёр» Солигорск.

Ставка: победа «Шахтёра» всухую за 2.33.

«Шахтёр» на неделе проиграл в Кубке Белоруссии брестскому «Динамо» (0:2), причём команда Вернидуба проиграла по делу. И сейчас надо сосредоточиться на чемпионате. У «Шахтёра» пока полный набор — 1 победа, 1 ничья и 1 поражение: в стартовом туре проиграли «Торпедо-БелАЗ», после чего не пропускали в матчах с «Городеей» и «Неманом». Выиграли пока лишь раз — на выезде, у «Городеи».

«Смолевичи» — команда-новичок. А у «Шахтёра» и состав покрепче, и возможностей побольше.

Если посмотреть статистику личных встреч, в прошлом году в июне в Кубке Белоруссии «Шахтёр» победил на выезде — 2:0. Да и вообще, «Шахтёр» выиграл все три встречи. И Солигорск не пропускал в тех матчах.

Думаю, после проигрыша в матче с брестским «Динамо» «Шахтёру» нужно быстро переключиться, пора выправлять ситуацию в таблице. «Шахтёр» выиграет, и, на мой взгляд, всухую. Ставка «Шахтёр» выиграет и не пропустит» за 2,33. Можно было бы рассмотреть вариант «победа «Шахтера» и тотал меньше 2,5 мяча» за 2,95. Но если «Шахтёр» пропустит, эта ставка не сыграет. «Смолевичи» в последних двух турах не забивали — по 0:1 уступили «Ислочи» и «Витебску».

Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020