«Смолевичи» — «Шахтёр» Солигорск: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 4-го тура чемпионата Беларуси «Смолевичи» — «Шахтёр» Солигорск.



Ставка: победа «Шахтёра» всухую за 2.33.



«Шахтёр» на неделе проиграл в Кубке Белоруссии брестскому «Динамо» (0:2), причём команда Вернидуба проиграла по делу. И сейчас надо сосредоточиться на чемпионате. У «Шахтёра» пока полный набор — 1 победа, 1 ничья и 1 поражение: в стартовом туре проиграли «Торпедо-БелАЗ», после чего не пропускали в матчах с «Городеей» и «Неманом». Выиграли пока лишь раз — на выезде, у «Городеи».



«Смолевичи» — команда-новичок. А у «Шахтёра» и состав покрепче, и возможностей побольше.



Если посмотреть статистику личных встреч, в прошлом году в июне в Кубке Белоруссии «Шахтёр» победил на выезде — 2:0. Да и вообще, «Шахтёр» выиграл все три встречи. И Солигорск не пропускал в тех матчах.



Думаю, после проигрыша в матче с брестским «Динамо» «Шахтёру» нужно быстро переключиться, пора выправлять ситуацию в таблице. «Шахтёр» выиграет, и, на мой взгляд, всухую. Ставка «Шахтёр» выиграет и не пропустит» за 2,33. Можно было бы рассмотреть вариант «победа «Шахтера» и тотал меньше 2,5 мяча» за 2,95. Но если «Шахтёр» пропустит, эта ставка не сыграет. «Смолевичи» в последних двух турах не забивали — по 0:1 уступили «Ислочи» и «Витебску».



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