«Смолевичи» — «Шахтёр» Солигорск: прогноз Александра Неценко на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч 4-го тура чемпионата Беларуси «Смолевичи» — «Шахтёр» Солигорск.



Ставка: победа «Шахтёра» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.06.



«Смолевичи» выложились по максимуму в стартовом туре с чемпионом страны «Динамо-Брестом», зацепив результативную ничью. Потом все оказалось прозаичнее – по 0:1 уступили «Ислочи» и «Витебску». У «Шахтера» состав явно сильнее и интереснее, но результаты все никак у Юрия Вернидуба не пойдут в гору. Солигорцев сильно штормит. То проиграют на последних минутах «Торпедо», то ничего не забьют «Неману», то посреди недели в Кубке сгорят «Динамо-Брест» (0:2).



Да, в составе «Шахтера» не оказалось основного вратаря Гутора и Диасамидзе присел на лавку, но и по моментам солигорцы явно уступили Милевскому и Ко. Впрочем, единственную победу в чемпионате «Шахтер» одержал на выезде в матче с «Городеей». Команда по уровню сопоставима со «Смолевичами». Солигорцы в предстоящей встрече должны реализовать свой класс. Поставил бы на победу гостей».



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