Коронавирус сегодня. Прогноз академика: пик эпидемии в России вот-вот наступит

Академик РАН заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников дал прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.
«Пик эпидемии коронавируса в России придется на конец апреля — начало мая, а затем выйдет на плато. Затрудняюсь предсказать, как долго продлится плато, поскольку это будет зависеть в том числе от соблюдения ограничений гражданами. В ситуации с вирусом нужно принимать жесткие меры. Тактика Китая была правильной. Страны, выбравшие более мягкий путь, показали не такие успешные результаты», — подчеркнул Кирпичников.
По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).
Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).
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