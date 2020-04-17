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За организацию договорного матча экс-игрока «Манчестер Сити» дисквалифицировали на 5 лет

За организацию договорного матча экс-игрока «Манчестер Сити» дисквалифицировали на 5 лет
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Бывшего полузащитника «Манчестер Сити» Диксона Этуху дисквалифицировали на пять лет за попытку организации договорного матча.

Нигериец в 2017 году пытался заставить вратаря АИКа Кенни Стаматопулоса сдать матч с «Гётеборгом». 37-летний футболист вместе с ещё одним игроком предлагал Стаматопулосу деньги за сдачу игры.

Дисциплинарный комитет Шведского футбольного союза дисквалифицировал Этуху на пять лет. Дисквалификация начала отсчёт с 13 апреля.

Этуху начинал карьеру в «Манчестер Сити». На его счету 13 игр за английский клуб с 2000 по 2002 год. Кроме того, нигериец выступал за «Норвич», «Сандерленд» и «Фулхэм» и «Блэкберн». В составе сборной Нигерии полузащитник выступал на ЧМ-2010. Всего Этуху сыграл 19 игр за сборную своей страны. Последним клубом футболиста стал АИК, который он покинул по окончании сезона-2016.

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