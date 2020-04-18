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«Дирьянхен» — «Реал Мадрис»: прогноз и ставка на матч чемпионата Никарагуа 19 апреля

«Дирьянхен» — «Реал Мадрис»: прогноз и ставка на матч чемпионата Никарагуа 19 апреля
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Никарагуа «Дирьянхен» — «Реал Мадрис».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.06.

«Реал Мадрис» забарахлил на финишной прямой. В последних шести матчах команда набрала семь очков. Две победы пришлись на скромную «Чинандегу» (2:0) и аутсайдера «Депортиво Окоталь» (2:0), а вот ничья была добыта в матче с лидером «Манагуа» (0:0). Но в остальном — сплошные поражения.

«Дирьянхен» за то же время проиграл всего однажды: нестабильному «Хувентусу» (0:3). Однако была еще совершенно ненужная ничья с «Халапой» (0:0). В целом же клуб выглядит неплохо и на предстоящий матч выйдет фаворитом.

С 2005 года соперники успели встретиться 62 раза. 35 побед одержал «Дирьянхен», 12 — на счету «Реала Мадрис». Остальные 15 матчей сильнейшего не выявили. В 62 матчах соперники успели наколотить друг другу 154 гола (в среднем — 2,48 мяча). Примечательно, что пять последних матчей из шести получались низовыми. Не стал бы ожидать высокой результативности от команд и в предстоящем матче и проверил бы тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.06».

Статистический прогноз: «Дирьянхен» — «Реал Мадрис», ставка на матч в Никарагуа
Две ставки на ключевой матч многократного чемпиона Никарагуа
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