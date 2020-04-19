Букмекеры обрушили коэффициенты на уход Гвардиолы из «Манчестер Сити» в «Ювентус»

Букмекеры обрушили коэффициенты на переход главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в итальянский «Ювентус» в сезоне-2020/2021. Аналитики предлагают на такой исход коэффициент 1.55 (65% вероятности). Около месяца назад ставки на это событие принимались с коэффициентом 4.00.



Новости об уходе Гвардиолы появились после того, как «Манчестер Сити» отстранили от участия в Лиге чемпионов. По слухам, в услугах испанца заинтересована «Барселона», которую Гвардиола тренировал с 2008 до 2012 года. Если Гвардиола в ходе следующего сезона перейдёт в каталонский клуб, сыграет коэффициент 5.00.

Кроме каталонской команды Гвардиола может возглавить французский «ПСЖ», подобное развитие событий оценено коэффициентом 7.00.



Можно поставить и на то, что испанец перейдёт в «Баварию» (11.0), «Манчестер Юнайтед» (33.0), «Интер Майами» (50.0).