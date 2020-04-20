Курс доллара сегодня, 20 апреля. Прогноз трейдера: рубль может укрепиться на неделе

Аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Ставки по всему миру находятся на исторических минимумах, а это означает, что при улучшении настроений капитал будет искать инструменты с повышенной доходностью. Рубль смог сохранить свою реальную положительную доходность в отличие от подавляющего большинства валют. Соответственно, мы ждем дальнейшего улучшения ситуации на внешних рынках, которое будет транслироваться в усиление позиций нацвалюты. Нефть также имеет шанс прекратить свою нисходящую динамику и начать постепенное восстановление выше $30 за баррель Brent. На этом фоне рубль закрепится в диапазоне 70−75 за доллар. Повышение оптимизма на внешних рынках будет способствовать тому, что шансы на движение к нижней границе коридора будут возрастать, а на ослабление к верхней границе снижаться», — заявил Кочетков.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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