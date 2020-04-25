«Динамо» Брест — «Шахтёр» С: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч 6-го тура Высшей лиги чемпионата Белоруссии сезона-2020 «Динамо» Брест — «Шахтёр» Солигорск.



Cтавка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.60.



«Центральная встреча тура в Бресте — местное «Динамо» принимает солигорский «Шахтёр». На неделе команды встретятся дважды — в чемпионате и в ответном матче полуфинала Кубка. Первый матч, напомню, «Динамо» выиграло со счётом 2:0.

Соперники очень неудачно играют в последнее время. Брестское «Динамо» в последнем туре проиграл «Витебску» (0:1). Со скандалом Хачериди пытался ударить арбитра и получил многоматчевую дисквалификацию, а клуб собирается расторгнуть с ним контракт.



«Шахтёр» в последнее время не выигрывает, а в последнем туре умудрился проиграть «Слуцку». Команды подходят к матчу с ворохом проблем. В кубковом матче между этими командами в начале месяца быстрые голы брестского «Динамо» решили исход матча. «Шахтёр» ничего не мог поделать. Но в кубках своя стратегия. Плюс впереди ответный кубковый матч. В чемпионате у «Шахтера» 5 очков, у «Динамо» — 7. Игра не идёт ни у тех, ни у других.



«Шахтёр» под началом Вернидуба пока играл ни шатко ни валко. На выезде солигорцы сыграют в прагматичный футбол. Много голов не будет. «Динамо» вроде и нащупало свою игру, но тут же потеряло. В последних шести матчах между этими командами был всего один случай, когда сыграли верх, забив четыре мяча. В остальных были сплошь низы.



Учитывая состояние «Шахтёра» и «Динамо», думаю, хороший вариант — тотал матча меньше 2,5 мяча за 1,60. Можно было бы рассмотреть и тотал меньше 2 с расходом. Здесь коэффициент уже жирнее. Остановлюсь на первом варианте, раз уж статистика об этом упрямо говорит».



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