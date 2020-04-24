«Динамо» — «Шахтёр С». Прогноз: «кроты» вернут долг брестчанам за матч в Кубке Беларуси

25 апреля в матче шестого тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» примет солигорский «Шахтёр». Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты отдают небольшое предпочтение брестчанам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.48. Успех солигорцев оценён букмекерами коэффициентом 3.18.

Букмекерские коэффициенты на матч «Динамо-Брест» — «Шахтёр С»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» — «Шахтёр С» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48.

Анализ и прогноз матча «Динамо-Брест» — «Шахтёр С» (25.04.2020)

Брестское «Динамо» продолжает спотыкаться на старте нынешнего чемпионата Беларуси, чередуя победы с поражениями. За пять туров «южане» набрали семь баллов и не могут подняться выше 10-й строчки. Едва ли такой результат может устраивать действующего чемпиона страны.

«Худжанд» — «Регар». Прогноз: берём коэффициент 2.38 в матче чемпионата Таджикистана «Орлы» добыли шесть побед в семи предыдущих очных встречах.

Хотя тут стоит обратить внимание на календарь брестчан. Тут и «Славия-Мозырь» (1:2), и «Ислочь» (3:1), и «Витебск» (0:1), и «Слуцк» (1:0). Все эти команды очень хорошо показали себя на старте, а последние три на данный момент и вовсе находятся в пятёрке лидеров.



Солигорский «Шахтёр» в прошлом сезоне финишировал третьим, а в текущем пока идёт крайне неубедительно. За те же пять матчей «горняки» набрали лишь пять очков и заняли 13-ю позицию в турнирной таблицы. Хотя начиналось всё многообещающе.



В дебютном туре солигорцы, конечно, проиграли жодинскому «Торпедо» (0:1), но смотрелись крайне достойно. Затем последовала уверенная победа над крепкой «Городеей» (2:0), но вместо взлёта последовал провал. Две безголевые ничьи со скромными «Неманом» и «Смолевичами», а на десерт — обидное поражение на своём поле от «Слуцка» (1:2).

Статистический прогноз: «Копетдаг» — «Ахал», ставка на матч чемпионата Туркмении Ставка с коэффициентом 3.80 на матч лидера чемпионата Туркмении.

Теперь «кротам» предстоит выезд в Брест к местному «Динамо», уже второй за последние две недели. 8 апреля «Шахтёр» и «Динамо-Брест» встречались в первом полуфинальном поединке Кубка Беларуси. Тогда сине-белые вели 2:0 уже к 15-й минуте. До конца встречи счёт не менялся, хотя забить могли и те, и другие.



«Горняки» наверняка захотят поквитаться с брестчанами. Такая возможность им непременно представится. Дело в том, что в предыдущем туре в тяжелейшем матче с «Витебском» «Динамо» потеряло сразу двух основных защитников — Габи Кики и Евгения Хачериди (оба получили красные карточки). Однако ожидать изобилия голов мы бы всё же не стали.

«Файзканд» — «Истаравшан». Прогноз: «тигры» усмирят новичка чемпионата Таджикистана «Истаравшан» не набрал очков в трёх стартовых турах, пропустив за 270 минут девять раз.

Потеря в сыгранности в обороне, скорее всего, вынудит «южан» осторожничать. Но солигорцам в последнее время тяжело даются забитые мячи (всего один в предыдущих трех матчах). А на таком фоне неплохо смотрится комбинированная ставка Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за приемлемый коэффициент 1.94. Её и проверим.

Прогноз и ставки на матч «Динамо-Брест» — «Шахтёр С»

«Динамо-Брест» потеряло в последнем матче сразу двух основных защитников, а потому рьяно идти вперёд и открывать тылы действующий чемпион страны едва ли станет. «Шахтёр С» провалил старт сезона, однако дела с голами у него в последнее время не клеятся. На таком фоне неплохо смотрится комбинированная ставка Х2 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.94.



Ставка: «Шахтёр» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.94.