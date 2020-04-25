«Динамо» Брест — «Шахтёр» Солигорск: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата Беларуси

Комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч 6-го тура Высшей лиги чемпионата Белоруссии сезона-2020 «Динамо» Брест — «Шахтёр» Солигорск.



Cтавка: “Шахтёр” не проиграет за 1.76.



«В прошлом сезоне случилась бы битва грандов. “Динамо” — действующий чемпион Белоруссии, а “Шахтёр” завоевал бронзовые медали. Однако сейчас дела у обоих команд обстоят намного хуже. Брест замыкает десятку, а Солигорск и вовсе на 13-м месте. В прошлом туре обе команды проиграли: “Шахтер” на своем поле — “Слуцку” (1:2), “Динамо” на выезде — “Витебску” (0:1).



В этом сезоне соперники встречались дважды — в матче за Суперкубок страны, а затем в кубковом противостоянии. Оба матча завершились со счётом 2:0 в пользу “Динамо”. Однако “Шахтер” неплохо играл с Брестом до этого. В прошлом сезоне, например, в чемпионате соперники дважды разошлись миром, сыграв вничью. В 2018-м тоже была ничья и победа солигорцев в Бресте со счетом 3:1.



“Шахтёр” пока не проигрывает в гостевых матчах. “Динамо” на своём поле играет не слишком стабильно: ничья, победа и проигрыш. У Бреста потери в обороне — две дисквалификации защитников Хачериди и Кики. У “Шахтера” из-за дисквалификации не сыграет защитник Политевич.



Очень много говорит о том, что другие клубы Высшей лиги научились играть с действующим чемпионом из Бреста. Мне кажется, не будет третьей подряд победы “Динамо” над “Шахтёром”, тем более хозяева поля не в лучшей форме. Поставлю на то, что “Шахтёр” не проиграет».



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