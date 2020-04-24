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ФОНБЕТ перечислил более 5 млн рублей на благотворительность

ФОНБЕТ перечислил более 5 млн рублей на благотворительность
Ставки / Прогнозы 0

Компания ФОНБЕТ регулярно помогает тем, кто особенно нуждается в поддержке в период эпидемии коронавируса: врачам, пожилым людям, инвалидам, малообеспеченным семьям, тяжелобольным детям, бездомным и пациентам психоневрологических интернатов.

Ранее компания выделила свыше 2 млн рублей в помощь благотворительным организациям, больницам, школам и детским приютам. 23 апреля ФОНБЕТ перечислил еще 5 350 000 рублей новым адресатам. Среди них – христианский приют для бездомных «Дом трудолюбия Ной» и фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость». Также совместно с хоккейным клубом «Трактор» ФОНБЕТ поддержал челябинский благотворительный фонд «Родня», оказывающий помощь семьям с тяжелобольными детьми.

Узнать больше о благотворительных проектах ФОНБЕТ можно на специальной странице.

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