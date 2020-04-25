«Городея» — БАТЭ: прогноз и ставка на матч 6-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч шестого тура чемпионата Беларуси «Городея» — БАТЭ. Начало — в 17:00 мск.

Ставка: «Городея» не проиграет за 2.37.

«БАТЭ предстоит выезд в Городею, и надо вспомнить, что с 2016 года жёлто-синие навещали «сахарников» на их стадионе четыре раза. Примечательно, что ни в одном из этих четырёх домашних матчей «Городея» не проигрывала и непременно забивала. Более того, последние две встречи с борисовчанами при родных трибунах она выиграла.



При таких раскладах есть смысл подумать сразу над двумя ставками: классическим 1Х за коэффициент 2.37 и голом «Городеи» за коэффициент 1.92. Даже во времена доминирования БАТЭ в Высшей лиге городейцы на своём поле умудрялись быть головной болью для «пчёл».



Сейчас же «сахарники» набрали неплохой ход и, думаю, способны зацепиться за очки в предстоящем матче. Слишком уж нестабильно выглядит клуб из Борисова».