«Слуцк» — «Белшина»: прогноз Владислава Радимова на матч Высшей лиги Беларуси по футболу

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч 6-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Слуцк» — «Белшина».



Ставка: победа «Слуцка» за 1.77, тотал больше 2.5 мяча за 2.49.



“Ожидаю результативного матча. «Слуцк» играет в открытый футбол, даже несколько авантюрный, тем более на своём поле. В его матчах практически всегда забиваются голы, и можно отметить, что пропустил «Слуцк» во всех матчах этого чемпионата. В атаке хорош, поэтому в этом матче хочу заиграть ставку на тотал больше.



«Белшина» — на последнем месте в турнирной таблице, что закономерно. Сейчас самая слабая команда в белорусском чемпионате, и это говорит о многом. «Слуцк» и играет, и даёт играть сопернику, поэтому жду голов в их матче. «Белшина» получит шанс и, возможно, забьёт, а возможно, и крупно проиграет».



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