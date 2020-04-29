Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

БАТЭ — «Славия»: прогноз Константина Генича на игру 1/2 финала Кубка Беларуси

БАТЭ — «Славия»: прогноз Константина Генича на игру 1/2 финала Кубка Беларуси
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч БАТЭ — «Славия» в полуфинале Кубка Белоруси сезона-2019/2020.

Ставка: БАТЭ выиграет и не пропустит за 1.95.

«В Борисове БАТЭ в ответном матче полуфинала Кубка Белоруссии сыграет со «Славией-Мозырь». Первая игра завершилась победой мозырьского клуба — 1:0. И вообще, в 2020 году «Славия» уже дважды обыграла БАТЭ у себя дома. В чемпионате — 2:1, в Кубке — 1:0. Но как раз на тот кубковый матч пришлось последнее поражение борисовского клуба. После этого были две сухие победы — над «Минском» и «Городеей», а также ничья с «Торпедо-БелАЗ». В трёх матчах подряд команда не пропускает, в обороне вроде бы всё нормально. Если бы чуть аккуратнее распорядились своими моментами с «Торпедо», реализовали бы пенальти, то и эту встречу выиграли.

Всё говорит о том, что тренер Кирилл Альшевский нашёл подход к игрокам и структурировал игру.

Гол, пропущенный БАТЭ дома, станет большой проблемой. Придётся тогда забивать минимум три. Но если посмотреть на историю игр «Славии» в Борисове, то в семи из девяти последних встреч команд гости не забивали.

Рискну здесь предположить, что БАТЭ отыграет преимущество, добытое «Славией» в первой встрече, и не пропустит. Может, дойдёт до дополнительного времени, может, БАТЭ забьёт больше, чем пропустил в первой встрече. Мой прогноз — «победа БАТЭ всухую» за 1,95», — сказал Генич.

Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!

БАТЭ — «Славия». Прогноз: Драгун, Нехайчик и Филипенко выйдут в финал Кубка Беларуси
БАТЭ далёк от оптимального состояния, но результаты уже выправились.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020