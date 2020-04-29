Выбираешь ставку? Академия «Чемпионата» научит выигрывать даже на Кубке Беларуси

«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки и читаешь теорию, сдаёшь тесты и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров!

Сегодня в ответных матчах полуфиналов Кубка Беларуси «Шахтёр» примет «Динамо-Брест», а БАТЭ встретится со «Славией-Мозырь». В Академии ты изучишь пять стратегий ставок на футбол и сможешь получить до 15 000 рублей бонусами на первые ставки.

Преподаватели Академии:

Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу.

Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер.

Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте».

Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка».

Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок.

Олег Клепиков, нейропсихолог.

Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского».

Регистрируйся в Академии «Чемпионата» и получи до 15 000 рублей бонусами на первые ставки!