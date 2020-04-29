Выбираешь ставку? Академия «Чемпионата» научит выигрывать даже на Кубке Беларуси
«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки и читаешь теорию, сдаёшь тесты и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров!
Сегодня в ответных матчах полуфиналов Кубка Беларуси «Шахтёр» примет «Динамо-Брест», а БАТЭ встретится со «Славией-Мозырь». В Академии ты изучишь пять стратегий ставок на футбол и сможешь получить до 15 000 рублей бонусами на первые ставки.
Преподаватели Академии:
- Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу.
- Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер.
- Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте».
- Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка».
- Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок.
- Олег Клепиков, нейропсихолог.
- Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского».
Регистрируйся в Академии «Чемпионата» и получи до 15 000 рублей бонусами на первые ставки!
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