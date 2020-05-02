«Динамо Минск» — «Слуцк»: прогноз и ставка Михаила Поленова на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 7-го тура чемпионата Беларуси «Динамо Минск» — «Слуцк».
Ставка: обе забьют за 1.93.
«Минское “Динамо” крайне неудачно стартовало в сезоне. Вполне логично, что на смену Сергею Гуренко на пост главного тренера команды пришёл Леонид Кучук. При новом наставнике результаты стали появляться: и победы, и забитые мячи, и вполне достойная игра команды, осознающей свои сильные и слабые стороны.
Тем не менее в противостоянии со “Слуцком” минчанам точно не стоит ожидать лёгкой прогулки. Да, мы очень часто жалуемся, что Высшая лига — крайне низовой и не особенно результативный турнир. Однако одной из немногих атакующих команд является “Слуцк”. Команда не забила только в одном матче сезона. Дело было во встрече второго тура с действующим чемпионом, “Динамо” из Бреста. Но даже тогда футболисты “Слуцка” создали немало моментов.
Мне кажется, в этой встрече есть два симпатичных варианта ставок. Первый — гол гостей: “Слуцк” умеет создавать и реализовывать голевые моменты. Однако коэффициент на такой исход не слишком впечатляет. Предлагаю остановить внимание на довольно редком для местного футбола варианте — обе команды забьют».
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