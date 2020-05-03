БАТЭ — «Неман»: прогноз Артура Петросьяна на матч 7-го тура Высшей лиги Беларуси

Известный журналист Артур Петросьян сделал прогноз на матч 7-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси сезона-2020 БАТЭ — «Неман».
Cтавка: БАТЭ не проиграет + обе забьют за 2.38.
«БАТЭ впервые за 14 лет не стал чемпионом Беларуси — пальму первенства перехватило брестское «Динамо». Тем не менее борисовчане остаются одной из топ-команд в Беларуси. Старт сезона у этой команды не задался, но в последний месяц всё вроде бы наладилось: четыре матча команда уже не проигрывает, удалось выйти в финал Кубка Беларуси. Впереди игра вроде бы наладилась, а вот сзади всё не очень здорово — в последнем матче команда позволила нанести соперникам больше 10 ударов.
Что касается «Немана», то это середнячок, но в последнем туре удалось впервые в сезоне одержать крупную победу и нанести за матч больше 10 ударов.
Мне кажется, что в этом матче должны быть удары. Соответственно, вполне возможно, что будут голы. БАТЭ, понятное дело, здесь фаворит, но я бы совместил две ставки — БАТЭ не проиграет и обе забьют».
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